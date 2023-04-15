برايتون يحقق أول فوز في تاريخه ضد تشلسي بملعب “ستامفورد بريدج”

تمكن نادي برايتون، اليوم السبت، من الفوز ضد تشلسي، بملعب الأخير ستامفورد بريدج، برسم الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المواجهة التي إنتهت بهدفين مقابل هدف لصالح الضيف برايتون، ولأول مرة مرة منذ 122 سنة في تاريخ مواجهات الفريقين تمكن برايتون من الفوز ضد تشلسي ذهابا وإيابا.

كما تمكن مدرب برايتون، روبيرتو دي زيربي من طرد النحس وتسجيل أول فوز في تاريخ نادي برايتون ضد البلوز بأرضية ميدانهم.

وبهذه الخسارة، يواصل تشلسي سلسلة نتائجه السلبية، إذ لم يذق طعم الفوز في آخر 6 مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم.