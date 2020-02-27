بربارة الشيخ يمثل الجزائر في إجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالرباط

شارك النائب بربارة الشيخ رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط، اليوم، بالرباط.

تطرق بربارة الشيخ خلال كلمته حول موضوع التنوع الثقافي واللغوي في حوض المتوسط إلى الدور الاستباقي للدولة الجزائرية في دسترة اللغة الامازيغية إلى جانب اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية.

كما تطرق بربارة لمبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعداد مشروع قانون يجرم العنصرية والكراهية، علاوة على وجود مراكز ثقافية بالجزائر لمختلف الدول.

وركز المتدخل على دور الجزائر الريادي من اجل عيش الشعوب في امن وسلام ومناصرتها للقضايا في إطار الشرعية الدولية معرجا على حرصها للحل السياسي في ليبيا الشقيقة وكذا رفضها لما سمي بصفقة القرن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية العادلة.