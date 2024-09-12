برباري: “قرار رئيس الجمهورية حفز رياضيي ذوي الهمم للتألق في باريس”

نوّه الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، خير الدين برباري، بالدعم الذي وجده رياضيو ذوي الهمم، من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي تصريحات خص بها “النهار” أمس الأربعاء، على هامش الحفل الذي نظمه مجمع “مادار” على شرف أبطال الجزائر الأولمبيين، عرّج برباري، للحديث عن النتائج الباهرة التي حققها رياضيو “ذوي الهمم” في “البارالمبياد”.

وقال: “رياضيو ذوي الهمم هم دائما ما يصنعون الفرحة والفرجة، العام والخاص، يعلم بأن 6 ميداليات ذهبية، هو انجاز تاريخي، ومعادلة الرقم السابق. وهذه الفئة تعمل وتحقق وتنجز ما هو مطلوب”.

ليضيف برباري: “حتى المكتسبات التي يجب أن ننوه بها، أن الدولة الجزائرية منحت كل الامكانيات.. حتى من جانب المكافآت والمنح رئيس الجمهورية أصدر قرارا بمعادلة المنح. وهذا الشي حفزهم، ويستحقون كل الدعم”.

وفي ختام تصريحاته، أكد الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية. وجود تنسيق بين هذه الأخيرة، والاتحادية الجزائرية لرياضيي ذوي الهمم. حتى يكون جميع الرياضيين الجزائريين في نفس الظروف.