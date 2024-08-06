برباري: “لاحظنا في الأولمبياد حملات ولوبيات تعمل ضد الجزائر”

أكد رئيس الوفد الجزائري المشارك، في أولمبياد باريس 2024، خير الدين برباري، بأن الجزائر الجديدة، أصبحت تزعج الكثيرين.

وقال برباري: “هناك أعداء لهذا الوطن، والجزائر الجديدة أصبحت تزعج، ولاحظنا هنا في الألعاب الأولمبية، حملات ولوبيات تعمل ضد الجزائر”.

قبل أن يؤكد ذات المتحدث، في تصريح خص بها “النهار” اليوم الثلاثاء، بأن الجزائر، جاهزة من أجل إحباط هذه المحاولات البائسة، من طرف أعدائها.

وأضاف برباري: “نحن بالمرصاد ونتابع كل صغيرة وكبيرة، وتكهناتنا كانت قبل الذهاب إلى باريس، جهزنا كل الأمور.. حتى الترسانة القانونية من أجل الحفاظ على حقوق بلدنا ونحن مجندون وبطلتنا إيمان خليف في أمان.”