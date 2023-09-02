برج باجي مختار.. إحباط محاولة تهريب 42000 لتر من المازوت

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بأولاد جلال التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببسكرة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة. بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، من حجز 9.51 كلغ من الكيف المعالج تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية بعد إخضاعها للفحص الدقيق.

كما أحبطت أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار، عملية تهريب 42000 لتر من المازوت. كانت معبأة ببراميل بلاستيكية بسعة 200 لتر و15000 كلغ من العجائن. مع حجز شاحنة وجرار طريقي استعملا في نقل وتهريب البضائع.