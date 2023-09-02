إعــــلانات
أخبار الجزائر

برج باجي مختار.. إحباط محاولة تهريب 42000 لتر من المازوت

بقلم أسماء.ع
برج باجي مختار.. إحباط محاولة تهريب 42000 لتر من المازوت
  • 89
  • 0

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بأولاد جلال التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببسكرة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة. بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، من حجز 9.51  كلغ من الكيف المعالج تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية بعد إخضاعها للفحص الدقيق.

كما أحبطت أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار، عملية تهريب 42000 لتر من المازوت. كانت معبأة ببراميل بلاستيكية بسعة 200 لتر و15000 كلغ من العجائن. مع حجز شاحنة وجرار طريقي استعملا في نقل وتهريب البضائع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/RMcIx
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر