برج باجي مختار.. توسيع تغطية الكهرباء إلى 98 بالمائة نهاية 2024

أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ببرج باجي مختار، أن البرامج الجارية والمقرر إنجازها في هذه الولاية ستسمح بتوسيع نسبة تغطية الشبكة الكهربائية. وهذا من 62 بالمائة حاليا إلى 98 بالمائة بحلول نهاية 2024.

كما جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفقد لولاية برج باجي مختار، رافقه فيها الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال. والرئيس المدير العام لشركة نفطال، عبد القادر شافي، و كذا اطارات من القطاع.

في حين، أوضح الوزير أن مجمع سونلغاز يعمل على انجاز برنامج سمح إلى غاية الآن بتحقيق إنتاج “وافر” للطاقة الكهربائية في هذه الولاية, سيتعزز مستقبلا ليغطي كل ساكنتها.

وقام عرقاب خلال الزيارة بتدشين مشروع الربط بالكهرباء لقرية عبان رمضان (50 كلم جنوب غرب مدينة برج باجي مختار). مما يسمح بتوصيل 130 مستفيد بالطاقة. مبرزا الوزير أهمية هذا الإنجاز في استحداث نشاطات فلاحية وصناعية خصوصا في مجال المناجم والصناعات التحويلية.

كما قام بذات الولاية بزيارة محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 10 ميغاواط والتي تدخل ضمن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية. مذكرا بإنجاز مشروع محطة ثانية في تيمياوين بقدرة 2 ميغاواط. مما يجعل طاقة

الإنتاج تصل إلى 12 ميغاواط من الطاقة الشمسية في المنطقة.

وأضاف، أن التغطية الإجمالية للكهرباء لولاية برج باجي مختار “شمسية وتقليدية” تبلغ 80 ميغاواط. وهو ما يشير إلى توفر الطاقة الكافية للاستثمار في قطاعي الفلاحة والصناعة.

في حين، ألح الوزير لدى زيارته لهذه المحطة على أهمية استغلال هذه المنشآت لتصدير الكهرباء المنتجة عبر منشآت الطاقة الشمسية إلى الأسواق الأفريقية المجاورة. وقام عرقاب أيضا بتدشين توسعة محطة توليد الكهرباء بالوقود والغاز بطاقة 58 ميغاواط. كما وضع وزير الطاقة الحجر الأساس لمشروع المقر الجديد لمديرية التوزيع لبرج باجي مختار والتي ينتظر تدشينها في يونيو 2024.

وترأس عرقاب اجتماعا مع ممثلي المجتمع المدني لبرج باجي مختار بحضور الوالي عثمان عبد العزي.