برج باجي مختار: عرقاب يشرف على ربط قرية عبان رمضان بالكهرباء

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، على وضع حيز الخدمة لمشروع الربط بالكهرباء لقرية عبان رمضان، التي تبعد مسافة 50 كلم عن مقر ولاية برج باجي مختار.

وحسب بيان للوزارة، بلغت طول شبكة كهربائية 75 كلم. كما تم وضع 8 محولات لتموين 130 منزل بذات القرية.

واستمع الوزير، بعين المكان، لعرض حول وضعية متابعة اشغال الربط بالكهرباء لمناطق الظل بولاية برج باجي مختار.

وسجلت بالولاية 6 مناطق ظل، وطول شبكة بلغت 113 كلم و26 محول كهربائي، من أجل تزويد 1050 منزل. وتم لحد الآن توصيل 332 منزل وانجاز شبكة كهربائية بطول 103 كلم.

وأكد وزير الطاقة والمناجم، على حرص سونلغاز على العمل وفق برنامج مخطط استشرافي لتوفير الكهرباء للمواطنين .لتلبية احتياجات مختلف المجالات التنموية وخصوصا الفلاحية منها.

مما سيساهم بالدفع بعجلة التنمية بهذه المناطق، ولاسيما المناطق النائية والمستثمرات الفلاحية.