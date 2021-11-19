برج بوعريريج: القبض على 3 أشخاص اعترضوا طريق مصلين بجامع بومزراق

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية برج بوعريريج من توقيف ثلاث أشخاص تورطوا في ترهيب واعتراض طريق مصلين كانوا بصدد دخول مسجد بومزراق وسط مدينة برج بوعريريج لأداء صلاة الفجر باستعمالهم لأسلحة بيضاء.

وأفاد بيان مصالح الامن ان المتورطين اعتدوا على أحد المصلين واحدثوا حالة من الهلع وسط بقية المصلين وسكان الحي

وبعد تلقي مصالح الامن لنداء نجدة تم التدخل وتوقيف المتورطين وحجز سلاح ابيض كان بحوزتهم وكمية من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من عائدات الترويج