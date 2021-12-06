برج بوعريريج: تعرض رئيس بلدية راس الوادي لطعنات سكين من طرف أحد الشباب

تعرض مساء يوم الاثنين رئيس بلدية راس الوادي (ك .ب ) المنتهية عهدته إلى طعنات سكين من طرف شاب ثلاثيني أمام بيته العائلي بمدينة راس الوادي شرق ولاية برج بوعريريج.

وقالت مصادر مطلعة للنهار اونلاين ان رئيس البلدية بعد تعرضه لعدة طعنات على مستوى الوجه، الرقبة واليد. أين تم نقله إلى مستشفى محمد بناني براس الوادي في وضعية حرجة وغير مستقرة.

وأكدت ذات المصادر أن المعتدي وهو شاب ثلاثيني ينحدر من ذات المدينة لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة