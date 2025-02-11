برخصة استثنائية.. توظيف حاملي شهادات اللغة الانجليزية بالجامعات

وافقت الوظيفة العمومية منح رخصة استثنائية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تمكين مؤسسات القطاع من حصر عملية التوظيف برسم السنة المالية 2025. للإلتحاق بسلك المنشطين الجامعيين، “رتبة منشط جامعي” من المستوى الثاني في تخصص اللغة الإنجليزية دون سواء.

وأكدت مرسلة من الوظيف العمومي، أن التوظيف يقتصر فقط على المترشحين الحائزين الشهادات فرع اللغة الإنجليزية. بكل تخصصاتها بعنوان سنة 2025 فقط.

وحسب الوزارة، فإن عملية التوظيف هذه تأتي تجسيدا لسياسة القطاع الرامية إلى تعزيز دور مراكز التعليم المكثف للغات على مستوى المؤسسات الجامعية. وذلك لضمان تقديمها تكوين نوعي في مجال التعليم. وتعلم اللغات الأجنبية لاسيما تخصص اللغة الإنجليزية، وكذا تحسين مهارات الطلبة وتلبية متطلبات سوق العمل.

كما تأتي نظرا للتزايد المستمر على طلب تنظيم دورات تعليمية في ذات اللغة، مما أدى إلى ضغط متزايد على الطاقم البيداغوجي والإداري المؤطر لهذه المراكز. مما أثر على قدرتها لتلبية متطلبات جميع الطلبة. مما دفع إلى ضرورة تدعيمها بالموارد البشرية قصد ضمان استمرارية تقديمها لتكوين ذي جودة.