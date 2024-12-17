برد شديد وعودة الأمطار بهذه الولايات يوم الجمعة

كشفت النماذج الرقمية للرصد الجوي، عن توقعات حالة الطقس للأيام المقبلة، حيث ستستمر الأجواء المستقرة بأغلب ولايات الوطن، حتى يوم الجمعة.

وحسب ذات المصالح، ستكون الوضعية الجوية مستقرة، يوم غد الأربعاء، وحتى يوم الخميس. ليصل منخفض للضغط الجوي يوم الجمعة، محمل بأمطار.

وبالنسبة للوضعية الجوية يوم غد الأربعاء، ستكون السماء صافية بأغلب ولايات الوطن. بإستثناء بعض السحب العابرة على المناطق الشمالية والجنوبية.

فيما سيصل اضطراب جوي قادم من شمال شرق أوروبا نحو المناطق الشمالية للوطن. وسيكون من ضعيف إلى متوسط النشاط، صبيحة يوم الجمعة.

وسيكون هذا الإضطراب الجوي، محملا ببعض الأمطار، والتي ستميز كل من ولايات تيزي وزو وبجاية. وجيجل وسككيدة وسطيف، وقسنطينة، وعنابة.

بالإضافة إلى ولايات وهران، الشلف، الطارف، غليزان، العاصمة، بومرداس. البليدة، تيارت، سعيدة وسيدي بلعباس.

أجواء باردة وصقيعية حتى الجمعة

أما بالنسبة للكتل الهوائية ودرجات الحرارة، فستكون الأجواء جد باردة وصقيعية، حتى يوم الجمعة. وستكون درجات الحرارة دون الصفر على معظم المناطق الشمالية وخاصة المناطق الداخلية.

وستصل درجات الحرارة الدنيا، إلى درجتين و4 درجات تحت الصفر، بكل من ولايات قسنطينة وسطيف وبرج بوعريريج. وقالمة وسوق أهراس، والجلفة وتيارت والبيض والأغواط وعين الدفلى وسعيدة.

وستتراوح درجات الحرارة بالمناطق الساحلية للوطن، بين 4 و7 درجات بالفترة الليلية والصبيحة. فيما ستتراوح بين 1 و10 درجات بالجنوب.

أما بالظهيرة، فستكون الأجواء باردة بالمناطق الشمالية، وستتراوح درجات الحرارة بين 10 و17 درجة. فيما ستتراوح بين 15 و29 درجة بالمناطق الجنوبية.