برشلونة يقسو على الريال بخماسية ويتوج بالسوبر

نجح نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، في التتويج بكأس السوبر الإسباني، على حساب غريمه التقليدي نادي ريال مدريد.

وجاء تتويج نادي برشلونة، بهذا اللقب، بعد تحقيق فوز عريض في النهائي أمام الريال، بخماسية كاملة مقابل هدفين.

وتداول على تسجيل أهداف برشلونة كل من يامال، ليفاندوفيكسي، وثنائية من رافينيا، بالإضافة لهدف آخر من بالدي، فيما سجل ثنائية الريال، مبابي، ورودريغو.

وبهذا الفوز العريض، توج نادي برسلونة، بلقب كأس السوبر الإسباني 2025، وهو لقب السوبر الـ15 في تاريخ النادي.