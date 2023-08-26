بركات: “أطمح لفرض مكانتي في تشكيلة الاتحاد”
بقلم كريم تيغرمت
أكد لاعب اتحاد العاصمة، أسامة بركات، سعيه لكسب ثقة مدربه عبد الحق بن شيخة، بهدف فرض مكانته في التشكيلة الأساسية للفريق.
وصرح بركات، اليوم السبت، للصفحة الرسمية للاتحاد: “أنا لاعب متعدد المناصب، كوني قادر على شغل منصبي الظهير الأيمن، والظهير الأيسر”.
كما أضاف: “شرف لي العمل تحت إشراف المدرب عبد الحق بن شيخة الغني عن التعريف، والذي حفزني كثيرا، وأعمل بجهد كبير لأكون عند حسن ضنه”.
وتابع أسامة بركات: “أطمح للظفر بمكانة أساسية مع اتحاد العاصمة، والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق في الموسم الجديد”.
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