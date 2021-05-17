بركاني: الأولوية في الرحلات الجوية ستكون لهؤلاء

قال رئيس عمادة الأطباء، بقاط بركاني، إن قرار رئيس الجمهورية بالفتح الجزئي للحدود صائب، وجاء لأسباب إنسانية وصحية واقتصادية وسياسية.

وأفاد رئيس عمادة الأطباء، بقاط بركاني، في حوار مع إذاعة سطيف أنه من غير الممكن مواصلة الغلق.

وقال إن تحديد موعد 01 جوان للفتح الجزئي، جاء للتحضير الجيد للبروتوكول الصحي وأيضا المطارات والحدود.

وقال إن الأولوية في هذه الرحلات ستكون للمرضى والحالات الحرجة والعالقين منذ أشهر.

وأكد أن القنصليات سيكون لها دور كبير لإنجاح العملية، كون كل شي مسجل عندها.

وأوضح أن البروتوكول المقترح هو نفسه المطبق في كل دول العالم.

ويتضمن كشف pcr لـ 36 ساعة قبل اقلاع الطائرة، وعند الوصول ضرورة إجراء كشف سريع لكل مسافر لمدة 15د.

وأضاف “من تثبت تحاليله سلبية بإمكانه المغادرة فورا، وأصحاب التحاليل الايجابية يحولون مباشرة للحجر الصحي”.