بركاني لـ”النهار”: هذه مدة الحجر الصحي الحالي وهذا ردنا على الاتهامات الباطلة لمنظمة الصحة العالمية

كشف اليوم الأحد رئيس عمادة الأطباء، وعضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا، عن تفاصيل اجتماع أمس السبت، مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقال بركاني في تصريح لتلفزيون “النهار”، إنه تم التشاور مع رئيس الجمهورية حول رفع الحجر الصحي أو تعديله، حسب الولايات، فمنها من تشهد انتشارا وارتفاعا في عدد الاصابات بفيروس كورونا، ومنها من سجلت انخفاضا، ومنها من لم تسجل أية إصابة منذ أيام.

وفي حديثه عن موعد الحجر الصحي الحالي، قال بركاني إنه تم تحديد مدة 15 يوما إضافية، ابتداء من اليوم الأحد.

وأشار عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا، أنه يتم اتخاذ قرار رفع الحجر الصحي كليا، وفق الوضعية الوبائية لكل ولاية.

وفي حديثه عن اتهامات المكتب الاقليمي لافريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، حول تلاعب الجزائر بإحصائيات انتشار وباء كورونا، قال رئيس عمادة الأطباء “تفاجئنا نحن كلجنة علمية والحكومة ورئيس الجمهورية من هذه الاشاعة من منظمة الصحة العالمية”.

وأضاف بركاني “بالرغم من تحكم الجزائر في الوباء، الا انه تم استهدافنا بأقاويل لا أساس لها من الصحة، كما أننا لا نعلم بالمقاييس التي اتخذتها المنظمة العالمية للصحة، حتى أنها تحدثت سياسيا أكثر مما هو مهني”.