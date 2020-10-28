بركاني: هكذا سيتم تطبيق الحجر الصحي إذا واصلت إصابات كورونا في الارتفاع

أعلن رئيس عمادة الأطباء، وعضو متابعة ورصد وباء كورونا في الجزائر، بقاط بركاني، عن تسجيل ارتفاع يومي في الحالات المؤكدة.

وقال بركاني في تصريح خص به “النهار” إن الارتفاع اليومي لعدد اصابات كورونا يلفت اهتمام السلطات لدق ناقوس الخطر.

وأرجع بقاط بركاني سبب ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بوباء كوفيد 19 الى تراخي المواطنين، وعدم احترامهم للتوصيات الوقائية.

وقال المتحدث “هذا المرض لم ننتهِ منه بعد ولم نجد له لقاحا يقينا من الإصابة، والأمور ستزيد تعقيدا بقدوم الشتاء موسم الانفلونزا الموسمية”.

وشدد بقاط بركاني على ضرورة ارتداء الكمامة في المتاجر والحافلات واحترام التباعد الجسدي.

وفي حديثه عن العودة الى الحجر الصحي قال “إذا ظهرت أن هناك بؤر كورونا جديدة سيتصرف الولاة في تحديد توقيته”.

وأوضح المتحدث أن الحجر الصحي هذه المرة سيطبق حسب البؤر الجديدة التي مسها الفيروس.