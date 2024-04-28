بركان إيبو يثور في إندونيسيا

ثار بركان جبل إيبو في شرق إندونيسيا اليوم الأحد، ونفث الرماد في الجو على ارتفاع 3.5 كيلومترات فوق الفوهة.

وأوضح المسؤول في مركز مراقبة البركان في جزر مولوكو (الملوك) الشمالية، استمر الثوران الذي بدأ عند الساعة 00.37 بالتوقيت المحلي أكثر من 3 دقائق.

وقال ذات المسؤول: “نطلب من المقيمين والسياح قرب جبل إيبو عدم القيام بأي نشاط في دائرة قطرها كيلومتران (حول الفوهة)”.

وأبقي مستوى الإنذار من البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 1325 مترا، عند الدرجة الثانية من أصل 4 درجات.

ولم تصدر السلطات أي أوامر إجلاء في المنطقة، إلا أنها دعت السكان إلى وضع كمامات ونظارات عند خروجهم.

وتقع إندونيسيا على “حزام النار” في المحيط الهادئ وهي منطقة تشهد نشاطا بركانيا وزلزاليا كبيرا.