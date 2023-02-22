برلمانية سابقة مهددة بـ6 سنوات حبسا نافذا بتهمة النصب

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا للبرلمانية السابقة لزرقي مريم رفقة كل من “ل.ج”، “ت.ع”، “ع.ب”. كما جاءت هذه الالتماسات بعد قيام المتهمة نائبة سابقة بالبرلمان لزرقي مريم بالتواطؤ مع المتهمين. الذين سبق ذكرهم بالنصب على المواطنين وإيهامهم بجلب سكنات إجتماعية لهم.

وبالرجوع الى وقائع قضية الحال التي تعود الى تاريخ 31 جويلية2022 بعد تقدم الشاكي “م.ع” إلى مقر فرقة الشرطة القضائية. بخصوص قضية النصب والإحتيال التي تعرض لها من طرف المتهمة “ج.ل”. بعدما اوهمته بمساعدته من اجل حصوله على سكن إجتماعي. على مستوى حي زرهوني مختار المحمدية مقابل دفعه مبلغ 250 مليون سنتيم.

وبعد إلقاء القبض عليها من قبل مصالح الامن و بعد تفتيشها عثر بحوزتها على 2 عقد ايجار باسم المدعو (د.م) لشقة كائنة على مستوى حي الشهيد رابح بوشكير بالدار البيضاء. وكذا وصل الدفع بقيمة 79.060.28 دج لنفس الشخص والشقة. بالاضافة الى عقدين إيجاريين باسم المدعو “د.ح” لشقة كائنة على مستوى حي الشهيد رابح بوشكير بالدار البيضاء. و وصل بقيمة 79.060.28 دج للواحد لنفس الشخص والشقة.

وبعد التحقيق معها تم الكشف عن بقية المتهمين اخرين الذين انتحلو صفة اطارات بدوان الترقية و التسيير العقاري اوبيجيي بباب الزوار. رفقة نائبة بالبرلمان سابقة تدعى لرزقي مريم.

كما تبين خلال مجريات المحاكمة ان المتهمين قاموا ايضا بالنصب على ضحية اخر يدعى(ع.م). الذي يعمل بمحل لبيع المواد الغذائية بمدينة بودواو. واوهموه بالحصول على شقة سكنية او محل تجاري تابع لديوان الترقية والتسير العقاري مقابل دفعه مبلغ 350 مليون سنتيم .

وبعد مثول المتهمين امام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد وجهت لهم تهم تتعلق بالنصب الموجه للجمهور. وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وإدارية. حيث انكرو التهم المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا.

تصريحات البرلمانية السابقة لرزقي مريم

كما صرحت البرلمانية السابقة، لرزقي مريم التي وجهت لها جنحة المشاركة في النصب الموجه للجمهور و جنحة المشاركة في التزوير. واستعمال المزور في محررات تجارية و ادارية. حيث انكرت كل التهم المنسوبة اليها ،واضافت انها سلمت للمتهمين ملف والدتها و ابنها من اجل الاستفاذ من سكن اجتماعي بمدينة الاربعاء لان ثمنها اقل مقابل منحهم عمولة كهدية من طرفها و لا تربطها اي علاقة شخصية مع بقية المتهمين ، كما انكرت المتهمة (ل.ج) التهم المنسوبة اليها و صرحت ان لرزقي مريم هي التي عرفتها على بقية المتهمين على اساس انهما يعملان بديوان الترقية و التسيير العقاري من اجل مساعدتها في الحصول على سكن و تنقلت برفقتها من اجل لقائهم امام مقر ديوان الترقية و التسيير العقاري بالرغاية ، مؤكدة انها وقعت ضحية نصب من طرفهم ،كما انكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة و تفصيلا .