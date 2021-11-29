برلمان.. إحالة 5 نصوص قانونية على اللجان المتخصة

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس ابراهيم بوغالي حيث تم احالة خمسة مشاريع قوانين على اللجان المختصة لدراستها.

وفي بيان للمجلس أنه بعد المصادقة على محضر اجتماع المكتب المنعقد في 3/11/2021، أحال مكتب المجلس خمسة مشاريع قوانين على اللجان المختصة لدراستها.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019 و مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01

والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

اضافة الى مشروع قانونه يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية، ومشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي.

الى جانب مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد

في السياق ذاته، اطلع مكتب المجلس على رأي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بخصوص تصريحات النواب المتعلقة بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

كما ثم النظر في الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه وأرسل ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة.

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