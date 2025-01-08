برلمان عموم أمريكا الوسطى يهنّئ بوغالي بمناسبة استمرار رئاسته للاتحاد البرلماني العربي

وجّه برلمان عموم أمريكا الوسطى، رسالة تهنئة إلى إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة استمرار رئاسته للاتحاد البرلماني العربي، عاما إضافيا.

وجاءت الرسالة التي وقعها رئيس برلمان عموم أمريكا الوسطى ومكتبه التنفيذي، مؤكدة استعداد برلمان عموم أمريكا الوسطى لمواصلة العمل المشترك مع الاتحاد البرلماني العربي، بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم الديمقراطية والتنمية.

وتأتي هذه التهنئة إشارةً إلى مكانة الاتحاد البرلماني العربي على الساحة الدولية، وتعكس تقدير برلمان عموم أمريكا الوسطى للدور الحيوي الذي يلعبه بوغالي في تعزيز الحوار البرلماني الإقليمي والعالمي.

واختُتمت الرسالة بعبارات التقدير والاحترام لرئيس المجلس الشعبي الوطني تأكيدا على أهمية استثمار العلاقات البرلمانية مستقبلا، في تطوير مبادرات مشتركة تخدم المصالح المتبادلة.

للإشارة، يمثل برلمان عموم أمريكا الوسطى الهيئة الإقليمية الدائمة للتمثيل السياسي والديمقراطي في نظام التكامل لأمريكا الوسطى.