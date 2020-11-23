برمجة رحلات جوية خاصة بين الجزائر وتركيا لبعث المشاريع

أعلنت سفيرة تركيا بالجزائر عن وضع استمارة الكترونية تسمح لرؤساء المؤسسات الجزائريين والاتراك بالتعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم في الاستثمار والاعمال.

وردت السفيرة التركية على أسئلة المشاركين بخصوص توقف بعض المشاريع التركية بسبب وباء كورونا.

وأوضحت السفيرة أنه ستتم برمجة رحلات خاصة قريبا بين الوجهتين بواقع رحلة أسبوعيا.

وأضافت أن التراخيص قد تم الحصول عليها من أجل تنظيم هذه الرحلات في ظل الاحترام الصارم للقواعد الصحية.

وأكدت في السياق ذاته ان هذه الرحلات الخاصة ستسمح لشركات كبرى بمواصلة مشاريعها وتقديم المساعدة التقنية للمؤسسات الجزائرية.

وأفادت سفيرة تركيا بالجزائر, ماهينور أوزديمير غوكطاش، أن المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا قد تصل بسهولة 5 ملايير دولار سنويا.

ودعت خلال تدخلها بالطبعة الرابعة لنقاشات الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين، الى العمل لإبرام اتفاقية تبادل حر تفضي لشراكة مربحة.

وأوضحت السفيرة التركية أن الهدف الذي سطره رئيسا البلدين المتمثل في بلوغ 5 مليار دولار من المبادلات قابل للتحقيق.

ودعت الى تجنيد المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الاتراك، سيما اولئك المنتمين للقطاع الخاص من اجل تحقيق هذا الهدف.

كما ذكرت في هذا الصدد بان قيمة المبادلات الثنائية تتراوح بين 3.5 و 4.2 مليار دولار وهو في حالة توازن بين الجانبين.

وتابعت قولها “نعتقد ان توقيع اتفاقية للتبادل الحر مع الجزائر سيسمح بزيادة مبادلاتنا في اطار شراكة رابح-رابح”.

واعتبرت ماهينور أوزديمير غوكطاش ان السوق الجزائرية “جذابة” بالنسبة للمستثمرين الاتراك.

وأوضحت أن أكثر من 1200 مؤسسة تركية تنشط في الجزائر وأن 30 منها هي استثمارات مباشرة بمبلغ 3.5 مليار دولار.

أما على الصعيد الافريقي فان الجزائر تعتبر ثاني شريك تجاري لتركيا والسابع في مجال الاستثمارات المباشرة.

أعلنت سفيرة تركيا بالجزائر عن وضع استمارة الكترونية تسمح لرؤساء المؤسسات الجزائريين والاتراك بالتعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم في الاستثمار والاعمال.