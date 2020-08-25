برمجة رحلة لإجلاء التونسيين العالقين في الجزائر برا يوم 31 أوت الجاري

أعلنت سفارة تونس في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن برمجة رحلة إجلاء إلى تونس صبيحة يوم الإثنين المقبل 31 أوت عبر المعبر الحدودي “أم الطبول”.

ووفق صفحة السفارة الرسمية في “الفايسبوك”، فقد أعلمت في بيان لها المواطنين التونسيين الراغبين في العودة لتونس عبر الرحلة المقررة، تسجيل أسمائهم وبياناتهم وموافاتها بنسخة من جواز السفر ووصل الحجز في النَزل.

مشيرة إلى أن عملية التسجيل تتم على عنوان البريد الإلكتروني [email protected] قبل يوم 29 أوت الجاري.

وأوضحت السفارة بأنه يتعيّن على المعنيين بعملية الإجلاء الاستظهار بتحليل PCR ووصل الحجز “voucher” في النَزل الذي ستتم فيه عملية الحجر الصحي الإجباري لدى السلطات التونسية المعنية في المعبر الحدودي “أم الطبول”.

مشيرة في بيانها إلى أن قائمة في أسماء النزل منشورة على صفحتها الرسمية.