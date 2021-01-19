برمجة ملف علي غديري أمام غرفة الاتهام يوم 31 جانفي الجاري

برمج ملف اللواء المتقاعد علي غديري أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة يوم 31من شهر جانفي الجاري.

وحسب ماكشفه عضو هيئة دفاع اللواء المتقاعد علي غديري المحامي رباحي الغديري فقد تمت برمجة ملف الغديري امام غرفة الاتهام بتاريخ 31 جانفي المقبل.

وأضاف أن المحامين حيث سيرافع المحامون بخصوص الوقائع المتابع بها غديري بتهمة الموجهة له و التي تتمثل في احباط معنويات الجيش.

و بالتالي قال المحامي أن غرفة الاتهام ستصدر امر يا إما بإنتفاء وجه الدعوى او احالة ملفه على محكمة الجنح بالدار البيضاء.

و للتذكير ان المحكمة العليا كانت قد نقضت وابطلت قرار الصادر عن غرفة الاتهام و امرت في قرارها بأن تنظر هيئة اخرى في ملف غديري بتشكيلة جديدة.

كما صرح عضو هيئة دفاع علي غديري أن موكله لا يزال يثق في عدالة الدولة الجزائرية و انصافه بإفادته بإنتفاء وجه الدعوى .

نجيبة سماي