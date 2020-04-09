برمجة 4 رحلات لإجلاء المواطنين العالقين في الامارات من مطار دبي الدولي

أنهت السفارة الجزائرية والقنصلية العامة في دبي، المواطنين العالقين في دولة الامارات العربية المتحدة، أنه تم برمجة اربع رحلات لاجلاء المواطنين العالقين في الامارات من مطار دبي الدولي.

وحسب بيان سفارة الجزائر بدبي، تم برمجة رحلتين جويتين، يوم السبت، تكون الرحلة الاولى على الساعة 9 و45 د، والثانية على الساعة 10 و45 د.

بالاضافة الى طائرة للخطوط الجوية الاماراتية على الساعة 8 و45د.

كما تم برمجة رحلة جوية عبر الخطوط الجوية الاماراتية يوم الاحد 12 افريل على الساعة 8 و45 د، من مطار دبي الدولي، المبنى رقم2.

كما تقرر ان يجرى فحص طبي على مستوى المطار قبل الركوب، تفضلت به سلطات دولة الامارات العربية.

ودعت سفارة الجزائر من المواطنين الراغبين في السفر ان يحضروا الى مبنى المطار بـ7 ساعات، قبل فتح مكاتب التسجيل لاجراء الفحص الطبي.

وأشارت السفارة انه لا يسمح لأي شخص التقدم الى مكاتب التسجيل قبل صدور نتيجة الفحص الطبي.

وتبقى الزامية امضاء التعهد بالخضوع الى الاجراءات التي تفرضها وزارة الصحة قائمة.