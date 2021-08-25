“برمجة أكبر عملية لتوزيع السكن في الفاتح نوفمبر”

وزير السكن طارق لعريبي يكشف من وهران:

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق لعريبي، خلال إشرافه على تدشين حصة 2500 وحدة سكنية عمومية إيجارية بالقطب العمراني الجديد في بلدية “وادي تليلات”.

وحصة 14 ألفا و 72 مسكنا بصيغة البيع بالإيجار بالقطب العمراني “أحمد زبانة” ببلدية “مسرغين” في وهران، على برمجة أكبر عملية لتوزيع السكن في الفاتح من نوفمبر القادم، بعد الإفراج عن 100 ألف مسكن من مختلف الصيغ بمختلف ولايات الوطن خلال شهرين فقط، مشيرا في نفس السياق، إلى أن مكتتبي برنامج “عدل 2” بوهران سيتسلمون كافة شققهم مع السداسي الثاني من سنة 2022.

علما أن الوفد الوزاري المكون من وزير السكن، وزير الصناعة ووزير الصناعة الصيدلانية، كان قد أشرف أيضا خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية وهران، على حفل تسليم رمزي للمفاتيح على بعض المستفيدين من سكنات عمومية إيجارية على مستوى القطب العمراني الجديد ببلدية “وادي تليلات”، ناهيك عن تسليم رمزي لمفاتيح شقق على بعض المستفيدين من حصة 14 ألفا و72 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.