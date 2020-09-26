برمضان: رئيس الجمهورية أولى أهمية كبيرة للمجتمع المدني

قال المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، اليوم السبت، إنّ “رئيس الجمهورية أعطى أهمية كبيرة للمجتمع المدني”.

وأكد برمضان عن تجند أبناء المجتمع لمجابهة تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وأضاف برمضان أن “المجتمع المدني سيساهم في بناء المجتمع المدني، لذا وجب منحهم التسهيلات ودعمهم”.

وأشار برمضان قائلا “كلفت من قبل رئيس الجمهورية إلى جميع الولايات لنقل انشغالات واقتراحات المجتمع المدني وذلك لوضع إستراتيجية واضحة”.

مضيفا في السياق ذاته أن “وضع الإستراتجيات لا تتم في المكاتب”.

ودعا برمضان إلى ضرورة تشاركية الجميع في بناء الجزائر، وقال “اليوم هناك دسترة المجتمع المدني، وهناك تشاركية المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة”.

ودعا ايضا ذات المتحدث إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

موضحا أن المرصد الوطني المجتمع المدني سيكون له “دور كبير وأن كيفية انشائه ستحدد من خلال قانون عضوي”.