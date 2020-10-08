برمضان من تيبازة: ترقية دور المجتمع المدني من أجل خلق تشاركية مستمدة من آراء الجمعيات

اشرف نزيه برمضان مساء اليوم على تنشيط لقاء جمعه مع فاعلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية الناشطين بولاية تيبازة.

المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نشط اللقاء رفقة والي ولاية تيبازة بحضوررئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء وممثلي السلطات الأمنية والعسكرية، أعضاء البرلمان بغرفتيه، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية.

في مستهل هذا اللقاء قدمت الوالي كلمة ترحيبية بالحضور و بأهمية هذا اللقاء القيم، مشيرة للجهود المبذولة لتأطير الآليات التشاركية من خلال تقديم التسهيلات لتنشيط الحركة الجمعوية و تفعيل دور المجتمع المدني لتأسيس الديموقراطية التشاركية لتبليغ انشغالات المواطن مشيرة إلى دورهم الفعال في مجال تحسين المستوى المعيشي و ضمان متطلبات الحياة الكريمة للمواطن و بناء الجزائر الجديدة .

تلتها كلمة المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية أشاد فيها إلى دور المجتمع المدني وفاعليته خلال جائحة كورونا من حملات التحسيس، التعقيم، صنع الكمامات … رغم الصعوبات والعراقيل أثناء تلك الفترة وأن الهدف من هذا اللقاء هو ترقية دور المجتمع المدني ومرافقتهم من أجل خلق تشاركية مستمدة من آراء الجمعيات.

عقب ذلك، استمع مطولا إلى الانشغالات المطروحة من طرف ممثلي المجتمع المدني مست جملة من احتياجات المواطن اليومية.

ليختتم اللقاء بكلمة ختامية والي ولاية تيبازة أين شكرت جميع المتدخلين من الذين قدموا انشغالاتهم في الجانب الجمعوي و ثمنت مجهوداتهم خلال جائحة كورونا و نظرا لاصرار المجتمع المدني في طرح مشكلة انعدام مقرات تجمعهم من أجل تسيير عملهم التطوعي تعهدت الوالي بفتح دار للجمعيات عن قريب ليكون كمقر لهم و ملتقى للجمعيات لتبادل خبراتهم و تجاربهم.

و في كلمته الإختتامية تعهد المستشار بالاستمرار في عملية التواصل من خلال مثل هذه اللقاءات لمرافقة الجمعيات في عملهم التطعوي.