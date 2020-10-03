برمضان يشرف على تسليم أجهزة طبية ومواد تعقيم لمستشفى كورونا بقالمة

أشرف نزيه برمضان بولاية قالمة على تسليم معدات وأجهزة طبية و مواد تعقيم لفائدة المستشفى المرجعي كوفيد 19.

وقام مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج بزيارة عمل الى الولاية اليوم.

وأثنى المستشار على الجهود المبذولة من قبل الأطقم الطبية و الشبه طبية في مجابهة الوباء، حثا اياهم مشجعا روح المسؤلية فيهم ،دعيا اياهم مواصلة المسار للقضاء على هاته الأزمة.

كما كان لمستشار رئيس الجمهورية لقاء تشاوري مع الحركة الجمعوية وممثلي المجتمع المدني بقاعة المحاضرات لمقر الولاية بحضور سلطات الولاية.

خريطة وطنية رقمية لفعاليات المجتمع المدني قريبا

وكشف برمضان خلال اللقاء أن “فريقا من الخبراء بالتنسيق مع مديرية تطوير منظومة الإعلام الآلي على مستوى رئاسة الجمهورية يعكفون منذ شهر تقريبا على إعداد الأرضية الرقمية التي ستضم الخريطة الوطنية للجمعيات “.

وصرح المتحدث أن هذه المنصة ستسمح بمعرفة كل الجمعيات على المستوى الوطني بداية من جمعيات الأحياء والجمعيات البلدية والولائية وصولا إلى الوطنية ، مضيفا أن جزءا من هذه الأرضية سيكون مخصصا للجمعيات والمؤسسات والتنظيمات الخاصة بالجالية الجزائرية في الخارج.

وحسب مستشار رئيس الجمهورية سيتم من خلال هذه المنصة منح اسم مستخدم ورقم سري لكل منظمة أو فاعل جمعوي ، مشيرا إلى أنه سيتم السماح لكل جمعية أو منظمة بنشر نشاطاتها عبر هذا الفضاء الرقمي حتى يكون عملها “نموذجا” بالنسبة لبقية الجمعيات على المستوى الوطني أو في الخارج .

كما سيسمح وضع هذه الخريطة الوطنية الرقمية “بالتقييم الدقيق لنشاط كل الجمعيات ومجالات إهتمامها وحتى المجالات التي لم تحظباهتمام المجتمع المدني”، وفقا لما ذكره مستشار رئيس الجمهورية ،لافتا إلى أن معرفة كل هذه المعطيات سيسمح بتوجيه الجمعيات نحو بعض المجالات التي يحتاجها المواطنون والتي لم تحظ باهتمام المجتمع المدني.