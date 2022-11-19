برميل برنت يهبط دون مستوى 87 دولارا

عرفت أسعار النفط أمس الجمعة، تراجعا بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، وشطبت بذلك الأرباح التي سجلتها في التعاملات المبكرة من الجلسة.

وتسجل أسعار النفط، تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي، بفعل القلق إزاء ضعف الطلب في الصين، ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وهبط خام برنت 3.17 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 86.61 دولار للبرميل. بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الـ 28 سبتمبر الماضي عند 85.80 دولار.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.67 دولار، أو 4.5 بالمئة، إلى 77.97 دولار للبرميل.

ويتجه خاما القياس لتكبد ثاني خسائر أسبوعية، فيما يستعد خام برنت لتسجيل انخفاض بأكثر من تسعة بالمائة.