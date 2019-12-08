برنامج المترشحين لليوم الـ 22 والأخير من الحملة الإنتخابية

تستمر خرجات المترشحين للرئاسيات المقبلة، في اليوم الـ22 والأخير من الحملة الإنتخابية، عبر مختلف ولايات الوطن.

وسينظم المترشح عبد المجيد تبون تجمعا شعبيا بالجزائر العاصمة.

كما سيكون المترشح علي بن فليس على موعد مع تجمع شعبي بالجزائر العاصمة أيضا.

في حين سيتوجه المترشح عبد القادر بن قرينة إلى ولاية ورقلة لتنظيم تجمع شعبي.

أما المترشح عز الدين ميهوبي سينشط تجمعين شعبيين بولايتي باتنة “بريكة” على العاشرة صباحا، وبالمسيلة على الساعة 14 سا إلى جانب نشاط جواري ببرج بوعريريج.

كما سينشط المترشح عبد العزيز بلعيد ندوة صحفية بفندق الجزائر “سان جورج” سابقا على العاشرة صباحا.