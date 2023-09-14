برنامج جديد لسير القطارات تزامنا مع الدخول المدرسي

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه تم وضع برنامج جديد لسير قطارات ضاحية الجزائر العاصمة، تزامنا مع الدخول الاجتماعي.

وحسب بيان للشركة، سيدخل البرنامج الجديد حيز التنفيذ ابتداء من يوم السبت 16 سبتمبر 2023.

وأشار البيان، إلى أنه وبالنسبة لقطارات الخطوط الطويلة والخطوط الجهوية ( ما بين المدن ) تبقى في نفس.

ودعت الشركة، الزبائن، للاطلاع على البرنامج الكامل للرحلات بالضغط على أحد الروابط الآتية:

الجزائر العاصمة – الثنية: https://bit.ly/3PipgQH

الجزائر العاصمة – العفرون: https://bit.ly/3r5kVIJ

الجزائر العاصمة – تيزي وزو – وادي عيسى: https://bit.ly/3sMU04G

آغا – زرالدة: https://bit.ly/3Rt1zrs

آغا – مطار هواري بومدين: https://bit.ly/3PDXP5g