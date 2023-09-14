برنامج جديد لسير القطارات تزامنا مع الدخول المدرسي
بقلم نادية بن طاهر
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه تم وضع برنامج جديد لسير قطارات ضاحية الجزائر العاصمة، تزامنا مع الدخول الاجتماعي.
وحسب بيان للشركة، سيدخل البرنامج الجديد حيز التنفيذ ابتداء من يوم السبت 16 سبتمبر 2023.
وأشار البيان، إلى أنه وبالنسبة لقطارات الخطوط الطويلة والخطوط الجهوية ( ما بين المدن ) تبقى في نفس.
ودعت الشركة، الزبائن، للاطلاع على البرنامج الكامل للرحلات بالضغط على أحد الروابط الآتية:
الجزائر العاصمة – الثنية: https://bit.ly/3PipgQH
الجزائر العاصمة – العفرون: https://bit.ly/3r5kVIJ
الجزائر العاصمة – تيزي وزو – وادي عيسى: https://bit.ly/3sMU04G
آغا – زرالدة: https://bit.ly/3Rt1zrs
آغا – مطار هواري بومدين: https://bit.ly/3PDXP5g
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