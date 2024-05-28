برنامج جديد للحصول على رخصة السياقة.. هكذا يتم إجراء الإمتحان

كشف المندوب الوطني للأمن عبر الطرق، العميد الأول للشرطة، أحمد نايت الحسين، عن وضع إستراتيجية تكوين وطنية لإعادة النظر في منظومة السياقة بالجزائر. وذلك في ظلّ الحصيلة السلبية لحوادث المرور على المستوى الوطني.

وقال نايت الحسين خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى. إنه سيتم قريبا إصدار قرار وزاري يحدّد برنامج التكوين لنيل رخصة السياقة. وذلك بعدما بيّنت الإحصائيات الرسمية أنّ عشرين بالمئة من السائقين المتورطين في حوادث المرور. متحصلون على رخصة سياقة لأقل من سنتين “إختبارية”. في حين أنّ 50 بالمئة منهم، حاصلون على رخصة السياقة لخمس سنوات.

ولفت نايت الحسين، إلى أنّ برنامج التكوين الجديد يتضمّن وضع نظام معلوماتي مرقمن يسمح بمراقبة مسار الممتحنين على مستوى مدارس السياقة. ويدفعهم لاحترام الفترة المحدّدة قانونا للتربص الخاص بالجانب النظري. كما يتيح لمدارس السياقة التكفل بجانب التكوين فقط. في حين سيكون الممتحن مضطرا لإجراء الامتحان على مستوى مراكز الامتحان التابعة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق. مشيرا إلى أنّ الهدف من وضع هذه الإجراءات هو ضمان صرامة أكبر في منح رخص السياقة التي شهدت نوعا ممنهجا من السمسرة والتلاعب.

كما أشار المتحدث، إلى أنّ الشروع في العمل بالإجراءات الخاصة ببرنامج التكوين سيكون في أواخر سنة 2024. وذلك بعد اختيار ولايات نموذجية لإطلاقه. كاشفا عن إنجاز أكثر من ألف سؤال على مستوى المندوبية، ستشمل جميع برنامج التكوين المقرر قانونا. منها ما يتعلق بالأولويات. إشارات المرور، الميكانيك وحتى السياقة الدفاعية.

وبخصوص آلية اجتياز الاختبار، أكد نايت أنّها ستتم عبر نظام “الميلتيميديا”. أين سيكون الممتحن ملزما بالإجابة على أسئلة تطرح عبر جهاز الكمبيوتر باللغة العربية. وعلى ضوء تلك الإجابات سيتم منح الممتحن النقطة آليا دون تدخل أطراف أخرى فيها، ما من شأنه أن يضع حدا لبعض الظواهر السلبية الملاحظة حالياً.