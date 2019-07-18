برنامج عمل ميداني بين وزارتي السياحة والثقافة تحسبا للألعاب المتوسطية

ترأس وزير السياحة عبد القادر بن مسعود، بمعية وزيرة الثقافة، مريم مرداسي أشغال اجتماع اللجنة الفرعية للسياحة والصناعة التقليدية والثقافة، المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتحضير ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021.

خلال هذا اللقاء، أكد بن مسعود على ضرورة استغلال هذه التظاهرة، لتسويق صورة عصرية للجزائر، مع تأكيد أبعادها الإنتمائية للبحر الأبيض المتوسط، وبعدها الإفريقي في آن واحد.

خلال اللقاء إتفق الوزيران على الخطوط العريضة لبرنامج النشاطات في مجال السياحة والصناعة التقليدية والثقافة، على أن يتم بلورة هذه التوجيهات إلى برنامج عمل ميداني في القريب العاجل.