برنامج كوميدي أمريكي يدعم فلسطين

قدّم برنامج كوميدي أمريكي ساخر حلقة عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مهاجما رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ويتعلق الأمر، ببرنامج “Tooning Out the News”، الذي يقدمه الممثل والكاتب الكوميدي ستيفن كولبير بشكل رسوم متحركة.

وقال مقدم البرنامج، إن “لا شيء يوقف أرنب التوسعات المقبل على انتخابات قريبة، أكثر من عجوز يحاضر عن التوقعات”.

ويشير كولبير في وصفه “أرنب التوسعات” إلى نتنياهو، فيما يقصد بـ”العجوز”، الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووصف البرنامج القبة الحديدية للكيان الصهيوني بـ”الهلامية”.

وقال إن “نتنياهو يرى أن لا شيء يمنعه من إبادة عائلة كاملة من أجل القضاء على الفوضى”.

وتابع: “بات بإمكاننا التضامن مع فلسطين بشكل علني ودون خشية أحد”.

وباتت وسائل إعلام عالمية تستضيف شخصيات مدافعة عن فلسطين، وتقدم روايات تعتمد على الجانب الفلسطيني، وذلك بعد عقود من اعتماد الإعلام العالمي على الرواية اليهودية بشكل أحادي.