“برنت” يتجاوز 65 دولار للبرميل لأول مرة منذ عامين

ارتفع مزيج خام برنت اليوم 1.5 بالمائة ليبلغ أعلى مستوى له منذ منتصف 2015 .

بعد إغلاق خط أنابيب بحر الشمال الذي أدى التوقف إمدادات السوق التب يشهد شحا بسبب تخفيض “أوبك” للإنتاج .

و بلغ مزيج برنت 65.63 دولار للبرميل مرتفعا 94 سنتا أو 1.5 بالمائة عن الإغلاق السابق.

متخطيا لأول مرة منذ جوان 2015 مستوى 65 دولار.

من جهته سجل خام غرب تكساس 58.41 دولار للبرميل مرتفعا 42 سنتا ما يوازي 0.7 بالمائة عن آخر تسوية.

وقال محللون ان رد فعل السوق يبين أنه أي مشكلة في الإمدادات تنعكس سريعا في صورة ارتفاع الأسعار”.