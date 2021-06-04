بروتوكول تعاون بين سفارة الجزائر بتركيا وجامعة ماردين لإستقبال الطلبة الجزائريين

الوطني
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بروتوكول تعاون بين سفارة الجزائر بتركيا وجامعة ماردين لإستقبال الطلبة الجزائريين
بقلم خالد زوبيري

تم اليوم بمقر سفارة الجزائر بأنقرة التوقيع على بروتوكول تعاون بين سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تركيا وجامعة ماردين آرتكلو.

وجرت مراسم التوقيع بحضور سفير الجزائر في تركيا، مراد عجابي، ورئيس جامعة ماردين آرتكلو، البروفيسور الدكتور إبراهيم أزجوشار. وكذا كنان كوسين، الرئيس المدير العام لشركة “ديكينسان”، الذي تكرم بتمويل ما لايقل عن 20 منحة لفائدة طالبات وطلبة جزائريين إبتداء من السنة الأكاديمية 2021-2022.
البروتوكول يؤطر استقبال الطلبة الجزائريين في جامعة ماردين، على أن يتم تحديد تفاصيل الشروط و الإجراءات و الاختصاصات في اطار هذا التعاون عن قريب، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجزائر و تركيا.

اتفاقية

اتفاقية


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