بروتوكول صحي خاص بإمتحانات السانكيام والبيام والباك

وضعت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا بروتوكول الإجراءات الوقائية والصحية بمراكز الإمتحانات الثلاثة دورة 2021.

ووفق بيان اللجنة فقد تم وضع إجراءات وقائية للمترشحين لإحتياز الإمتحانات في ظروف جيدة وجاء البروتوكول كمايلي:

عند إلتحاق المترشحين إلى المركز

إلزام المترشحين بالمرور عبر ممسحاة المطهرة للأحذية “بساط مجفف”.

التاكد من هوية المترشحين عند مدخل المركز عبر إستضهار بطاقة الهوية والإستدعاء.

تكليف مؤطير امانة عند مدخل المركز لقياس درجة حرارة المترشحين والمؤطرين بمعية طبيب المركز

الإنتظام في وضع التتالي الواحد تلو الاخر مع إحترام التباعد الإجتماعي متر على الأقل بين المترشحين بإتباع ملصقات طلاء خطوط.

في حال تسجيل درجة حرارة أعلى من 37 أو ظهور اعراض الرشح او السعال العطس على النائب المكلف بالجانب الصحي القيام بمايلي:

طمأنة المترشح وعدم تعطيل سير العادي لعملية الإستقبال.

الفحص الفوري من قبل طبيب المركز مع تشخيص حالته.

عزل المترشح في قاعة مخصصة لهذا الغرض لإمكانه من إجراء الإمتحان.

عند إلتحاق المترشحين بقاعة الإمتحان

تكليف المؤطرين من الجنسين بتفتيش المترشحين بكاشف المعادن.

التفتيش اليدوي مع سحب كل الوسائل وأجهزة الإتصال الإلكترونية والوثائق غير المسموح بها.

تخصيص أكياس بلاستيكية لحفظ الوسائل وأجهزة الإتصال الإلكترونية والوثائق التي تم سحبها من المترشح.

إلزام المترشح بتطهير يديه بواسطة الجال الكحولي وإرتداء القناع الواقي المسلم له.

إطلاع المترشحين من خلال اللوحات الإعلامية الإرشادية على القاعات التي يجتازون فيها

إحترام التباعد الجسدي

الإلتحاق المترشحين مباشرة بقاعات إمتحاناتهم