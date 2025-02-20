برودة.. ثلوج وأمطار رعدية بداية من السبت بهذه الولايات!

ستشهد الولايات الشمالية للوطن، خاصة الغربية و الوسطى تغيرا في الوضعية الجوية. بسبب قدوم إضطراب جوي محمّل بأمطار و ثلوج على المرتفعات مع تراجع في درجات الحرارة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين أن الأجواء المرتقبة غدا الجمعة ستكون من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم. باستثناء بعض الضباب المحلي الذي يخص المناطق الساحلية والسهوب الداخلية الغربية منها والوسطى خلال الصبيحة. لتتلبد السماء تدريجيا على المناطق الغربية والوسطى بداية من أواخر الظهيرة.

بينما على المناطق الجنوبية، سحب عابرة محملة ببعض الأمطار المحلية على جنوب الواحات والصحراء الشرقية. لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من أواخر الظهيرة. لتبقى الأجواء صافية على العموم على باقي المناطق الجنوبية.

وحسب ذات النماذج، فإن الولايات الشمالية للوطن ستكون على موعد مع إضطراب جوي نشيط الفعالي إلى غاية صبيحة الإثنين. حيث سيكون محمّل بأمطار تكون أحيانا معتبرة تتراوح كميتها مابين 30 و40 ملم خاصة على الولايات الغربية و الوسطى. لتنتقل إلى الولايات الشرقية مساء الأحد.

الثلوج ستكون حاضرة على المرتفعات الداخلية الغربية التي يزيد علوها عن 1200 متر. مع تراجع في درجات الحرارة التي ستتراوح مابين 15 و20 على الولايات الشمالية ومابين 17 و30 درجة بالجنوب.

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