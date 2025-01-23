برودة شديدة.. أمطار جد غزيرة وثلوج كثيفة بداية من الأسبوع المقبل

بعد الإستقرار الذي شهدته الولايات الشمالية للوطن، ستتغير الوضعية الجوية بداية من منتصف الأسبوع المقبل. بعد دخول منخفض للضغط الجوي محمل بأمطار جد غزيرة وثلوج كثيفة على المرتفعات الداخلية للوطنية.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي بعيدة المدى، تبيّن إستقرار وصفاء على المناطق الشمالية للوطن إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل منتصف الاسبوع. حيث ستتغير الوضعية الجوية وتصبح غائمة وغير مستقرة بعد دخول منخفض قوي للضغط الجوي.

وتشير ذات النماذج، أن المنخفض المتمركز على حوض البحر الأبيض المتوسط، سيدخل يوم 28 جانفي إلى المناطق الشمالية. ويكون محمل بأمطار جد غزيرة تتعدى أحيانا 70 ملم محليا. مع تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يتراوح علوها مابين 700 و900 متر.

كما ستعرف درجات الحرارة تراجعا ملحوظا أين ستصل إلى - 4 تحت الصفر ليلا على المرتفعات ولن تتعدى 10 درجات خلال الظهيرة.

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