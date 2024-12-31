برودة شديدة.. أمطار وثلوج على هذه الولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار وثلوج مع تسجيل درجات حرارة جد منخفضة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، أن تساقط الثلوج سيكون بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم ويستمر التساقط إلى غاية صبيحة يوم غد الأربعاء، على كل من ولايات النعامة، البيض، الجلفة وتيارت.

كما ستشهد بعض الولايات الداخلية تساقط أمطار بداية من الساعة التاسعة ليلا ويستمر التساقط إلى غاية صبيحة يوم غد الأربعاء.

والولايات المعنية هي: المسيلة، الأغواط، الجلفة وأولاد جلال.

وحسب تنبيه آخر، يستمر تسجيل درجات حرارة جد منخفضة وطقس بارد طيلة نهار اليوم الثلاثاء، على كل من ولايات باتنة. الجلفة، الأغواط، تيارت، المسيلة، تبسة، البيض، النعامة وخنشلة.

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