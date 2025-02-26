برودة وأمطار غزيرة أوّل أيام رمضان في هذه الولايات!

ستعرف الولايات الشمالية للوطن سلسلة من الإضطرابات الجوية من متوسطة إلى نشيطة الفعالية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء المرتقبة غدا الخميس على المناطق الشمالية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا. باستثناء بعض السحب السفلى مع الضباب الخفيف المحلي بقرب السواحل بداية الصبيحة. لتصبح الأجواء تدريجيا من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا من الغرب على الشرق بداية من الظهيرة. مع تساقط بعض الأمطار المحلية خلال الليل على المناطق الوسطى والشرقية. هذه الأمطار تكون أحيانا على شكل زخات على المناطق الداخلية والهضاب العليا الوسطى شرقية أواخر الليل.

بينما على المناطق الجنوبية، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

وحسب ذات النماذج، فإن الأجواء يوم الجمعة ستبقى من مغشاة إلى غائمة محليا مع أمطار متفرقة على المناطق الداخلية. لتزدادة حدة واعتبارا بداية من أواخر الظهيرة على ولايات النعامة، البيض، الشلف، وهران، غليزان، سيدي بلعباس، سعيدة، والمشرية. بالإضافة كذلك إلى تساقط أمطار متفرقة على ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية وجيجل.

بينما يوم السبت أول أيام شهر رمضان المبارك كما هو متفق عليه فلكيا، فإن الأجواء ستكون غائمة وممطرة خاصة على الولايات الغربية للوطن. أين ستتعدى كميات الأمطار 40 ملم محليا.

كما أن الأسبوع الأول من الشهر الفضيل سيشهد سلسلة من الإضطرابات الجوية تكون من ضعيفة إلى معتدلة محليا.

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