بروفيسور جزائري يجري أكثر من 80 عملية جراحية مجانية خلال 24 سا

قام البروفيسور الجيلالي عياد خالد، بإجراء أكثر من 80 عملية جراحية مجانية خلال مدة 24 سا متواصلة لفائدة المرضى.

ويأتي هذا في إطار عملية التوأمة المبرمة بينه وبين مستشفى برج بونعامة.

كما تم إجراء أكثر من 80 عملية جراحية في مختلف التخصصات. منها أمراض الغدة الدرقية و أورامها، جراحة الأنف، إستئصال اللوزتين.

كما اختتمت المؤسسة العمومية الإستشفائية ببرج بونعامة يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 عملية التوأمة المبرمة مع البروفيسور جيلالي عياد خالد. بإجراء 416 فحص في إختصاص أمراض الأنف، الأذن والحنجرة مجانا.