برونزية لـ”سيليا ويكان” في البريميرليغ الدولية بالقاهرة

توّجت بطلة الكاراتي الجزائري، سيليا ويكان، بالميدالية البرونزية “كوميتي” وزن أقل من 50 كلغ، ضمن فعاليات بطولة البريميرليغ الدولية بالقاهرة 2024.

وجاء تتويج بطلة المنتخب الوطني. في البطولة الجاري بالقاعة المغطاة بـ “ملعب القاهرة الدولي” في الفترة من 19 إلى 21 أفريل الجاري. عقب فوزها صبيحة اليوم الأحد. على الكرواتية سكارديلي إيما (3-0).

ويشارك في بطولة البريميرليغ القاهرة 2024، ما يقارب من 385 لاعبا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم.