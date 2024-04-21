إعــــلانات
الرياضة

برونزية لـ”سيليا ويكان” في البريميرليغ الدولية بالقاهرة

بقلم محمد لمين صحراوي
برونزية لـ”سيليا ويكان” في البريميرليغ الدولية بالقاهرة
  • 104
  • 0

توّجت بطلة الكاراتي الجزائري، سيليا ويكان، بالميدالية البرونزية “كوميتي” وزن أقل من 50 كلغ، ضمن فعاليات بطولة البريميرليغ الدولية بالقاهرة 2024.

وجاء تتويج بطلة المنتخب الوطني. في البطولة الجاري بالقاعة المغطاة بـ “ملعب القاهرة الدولي” في الفترة من 19 إلى 21 أفريل الجاري. عقب فوزها صبيحة اليوم الأحد. على الكرواتية سكارديلي إيما (3-0).

ويشارك في بطولة البريميرليغ القاهرة 2024، ما يقارب من 385 لاعبا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم.

Peut être une image de ‎1 personne, pratique des arts martiaux et ‎texte qui dit ’‎WORLD WKF KARATE EDERATON دو للكاراتي لإتحاديةالجزالفريةلكاتي انرية الجزائرية الإتحادية 8 品時演黑鬆 Glia lia QUIKENE FEMALE KUMITE -50 KG BRONZE MEDAL CAIRO 2024 1 PREMIER KARATE1 LEAGUE‎’‎‎

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/UwerJ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر