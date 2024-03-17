سيليا ويكان تحرز برونزية الدوري العالمي للكاراتي

توّجت المصارعة الجزائرية سيليا ويكان، بالميدالية البرونزية، ضمن الدوري العالمي للكاراتي جولة “أنطاليا” التركية.

وجاء تتويج سيليا ويكان، اليوم الأحد، في وزن أقل من 50 كلغ سيدات، بعد الإطاحة بنظيرتها البرتغالية، كاتارينا رودريغيز بنتيجة 2/1.

وكانت البطلة الجزائرية، قد وصلت إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة. بعد تصدرها المجموعة الأولى برصيد 3 انتصارات، أمام كل من المغربية شيماء الحياتي، والاسبانية ناديا غوميز موراليس. والسلفادورية ايزاغيري غابرييلا.

قبل أن تنهزم في ربع نهائي أمام الكازاخية بطلة العالم، مولدير زهانغ بيرباي، بنتيجة 6/4، لتختتم مشاركتها ببرونزية أمام البرتغالية كاتارينا رودريغيز.