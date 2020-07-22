“بريد الجزائر” تزوّد التجار بأجهزة الدفع الإلكتروني.. مجانا

أعلنت مؤسسة “بريد الجزائر”، اليوم الأربعاء، عن تزويد التجار بأجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى مراكزها مجانا لتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للزبائن.

وحسب بيان “بريد الجزائر” على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد قررت تقديم جميع التسهيلات الضرورية لضمان تزويد التجار بأجهزة الدفع الإلكتروني، خاصة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية.

مؤكدة بأن خدمة الدفع الإلكتروني توفر على الزبائن الوقت والعبء في التنقل إلى مكتب البريد، كما تمنح لهم إمكانية اقتناء مستلزماتهم، لا سيما أضاحي العيد، بعيدا عن خطر التعرض لوباء “كورونا”.

وفي هذا الإطار، قامت “بريد الجزائر” بتزويد شركة “LATRACO” في بئر توتة بأجهزة الدفع الإلكتروني وتنصيبها على مستواها للسماح للمواطنين بشراء أضاحي العيد والدفع عن طريق “البطاقة الذهبية”.

وأضاف البيان بأن الزبائن لن يجدوا مشكلة في شراء حاجياتهم من خلال دفع المقابل بخطوات بسيطة من دون الحاجة لحمل السيولة التي قد تكون من أهم عوامل نقل العدوى.

وأوضحت “بريد الجزائر” بأنها تشجّع عمليات الدفع الإلكتروني وتعمل على تعميمها بتنصيب “نهائيات الدفع الإلكتروني” مجانا في الصيدليات والمحلات التجارية.

وفي هذا الإطار، فقد تم طرح هذه الخدمة على التجار والمؤسسات التي تتم بواسطة “البطاقة الذهبية”، حيث أن عملية الدفع لا تترتب عنها أي رسوم.