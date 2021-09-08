بريد الجزائر: منصة رقمية لدفع حقوق التسجيل الجامعي عن بعد

وضعت مؤسسة بريد الجزائر منصة رقمية جديدة تحت تصرف الطلبة الجدد، لدفع حقوق التسجيل الجامعي عن بعد باستعمال البطاقة الذهبية.

وحسب المكلف بالإعلام لدى مديرية بريد الجزائر وسط عبد الله تعوينت، العملية تتم من خلال الولوج الى منصة [email protected]. وبإمكان الطلبة الجدد الذين لا يحوزون على البطاقة الذهبية اللجوء الى شخص آخر يحوز على البطاقة من أجل الدفع الإلكتروني..

في حين منح بريد الجزائر منصة أخرى للطلبة الذين لا يحوزون على حساب بريدي جاري، وذلك للفتح الأولي للحساب البريدي. حيث تسمح العملية بتسريع عملية معالجة الطلب عن طريق ملأ استمارة رقمية، لتقليص وقت الانتظار في الشباك وتفعيل اجراءات اصدار وسائل الدفع الالكتروني خاصة الشيكات والبطاقة الذهبية http://www.ccpnet.poste.dz .بالدخول الى المنصة

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