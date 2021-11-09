بريد الجزائر.. هكذا يمكن الاطلاع على الكشف المصغر لـ10 عمليات الأخيرة

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن إمكانية الاطلاع على الكشف المصغر لـ10 عمليات الأخيرة التي تم إجراؤها على حسابهم البريدي الجاري. كما أضاف بريد الجزائر، أن العملية تتم بواسطة البطاقة الذهبية عبر الموزعات البريدية، بريدي موب، بريدي ويب.

ووضعت مؤسسة بريد الجزائر، سابقا لزبائنها 3 خطوات لإعادة استصدار رقم سري جديد للبطاقة الذهبية في حال فقدانه أو نسيانه. كما أوضحت المؤسسة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه يمكن إعادة إصدار الرقم السري باستخدام تطبيق بريدي موب.

وهذا عبر إتباع الخطوات الولوج الى التطبيق بريدي موب، إختيار الخانة خدمات، واختيار خانة إعادة إصدار الرقم السري.

كما قدم بريد الجزائر 4 نصائح لحماية البطاقة الذهبية وتجنب أي مشاكل أو تحايل قد يقعون فيه. حيث نهبت المؤسسة زبائنها في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية عبر تويتر أن البطاقة الذهبية معدة للاستعمال الشخصي فقط. ولتجنب أي مشاكل يجب التقيد بالاحتياطات التالية، عدم الإفصاح عن رقم البطاقة رمز cvv، تاريخ انتهاء الصلاحية وكلمة السر.

إضافة لعدم إفشاء الرقم الخاص الذي يصل برسالة نصية مهما كان الأمر،خاصة بحال إرسال شخص غريب يدعي ارتكابه خطأ بالإرسال. وفي حالة تغيير رقم الهاتف يجب إعادة ربطه بالبطاقة من جديد عبر الموزع الآلي بشكل شخصي دون تكليف شخص آخر. كما دعت الزبون إلى الدفع عن طريق البطاقة الذهبية فقط في المواقع الآمنة وتأكد أن الرابط المعروض هو: pay.posta.sz

كما أتاحت، مؤسسة بريد الجزائر، للطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا القيام بعملية أولية لفتح حسابات بريدية جارية عن بعد. وهذا قبل التنقل إلى مراكز البريد لاستكمال العملية.

وحسب بيان للمؤسسة “تمنح منصة بريد الجزائر للطلبة الجدد إمكانية فتح أولي للحساب البريدي الجاري عن بعد”. حيث تسمح هذه العملية بتسريع وتيرة معالجة الطلب عن طريق ملء الاستمارة عبر الموقع وبالتالي إصدار وسائل الدفع الخاصة بهم.

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