بريد الجزائر يحدد تواريخ جديدة لصب المعاشات ومنح المتقاعدين في 11 ولاية

حددت مؤسسة بريد الجزائر تواريخ جديدة، لصب المعاشات ومنح المتقاعدين وذوي الحقوق بالنسبة للأشخاص الذين يتقاضون معاشهم يوم 26 من كل شهر.

وذلك بالنسبة للولايات التالية:عنابة، تبسة، سكيكدة، قالمة، الطارف، سوق اهراس، غليزان، تيارت، الشلف، معسكر، تيسمسيلت.

وستخص هذه الرزنامة الأشخاص الذين ينتهي حسابهم البريدي بـ:

0 أو 1، يصبح تاريخ صب معاشاتهم يوم 22 من كل شهر.

2 أو 3، يصبح تاريخ صب معاشاتهم يوم 23 من كل شهر.

4 أو 5، يصبح تاريخ صب معاشاتهم يوم 24 من كل شهر.

6 أو 7، يصبح تاريخ صب معاشاتهم يوم 25 من كل شهر.

8 أو 9، يبقى تاريخ صب معاشاتهم يوم 26 من كل شهر.