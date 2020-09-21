بريد الجزائر يحدد رزنامة جديدة لصب معاشات ومنح المتقاعدين

حددت مؤسسة بريد الجزائر رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات ومنح المتقاعدين وذوي الحقوق وتوزيعها على عدة أيام تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية

وحسب بيان للمؤسسة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك فإن هذا الإجراء جاء من تسهيل عملية سحب معاشات ومنح المتقاعدين وذوي الحقوق والتكفل الأمثل بهم على مستوى مكاتب البريد.

وعليه وحسب الرزنامة الجديدة فإن الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم في 20 من كل شهر ويحوزون وأخر رقم في حسابهم البريدي الجاري 0 أو 1 فإن تاريخ صب معاشاتهم سيصبح في 18 من كل شهر.

اما من يحوز على أخر رقم في الحساب البريدي الجاري 2 و3 و4 و5 فإن تاريخ صب معاشاتهم سيصبح في الـ19 من كل شهر.

أما أخر رقم في الحساب البريدي الجاري 6 أو 7 أو 8 أو 9 فسيكون تاريخ صب معاشاتهم في 20 من كل شهر.

أما الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم في 22 من كل شهر فتم تقسيمها كالتالي:

من يحوزون على اخر رقم في الحساب البريدي الجاري 0 أو 1 أو 2 أو 3 فسيتقاضون معاشاتهم في 19 من كل شهر.

أما من يحوزون على رقم 4 كأخر رقم في حساب بريدهم الجاري فيتلقون معاشهم في يوم 20 من كل شهر.

اما أصحاب أرقام 5 و6 فيتلقوم معاشاتهم في 21 من كل شهرن فيما سيتلقى أصحاب أرقام 7 و8 و9 فيستلقون معاشاتهم في 22 من كل شهر.

أما الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم في 24 من كل شهر فتم تقسيمهم كالتالي:

من يحوزون على اخر رقم 0 أو واحد في الحساب البريدي الجاري فيتقاضون معاشاتهم في يوم 20 من كل شهر.

اما من يحوزون على أرقام 2 و3 كأخر رقم في الحساب البريدي الجاري فيتقاضون معاشاتهم يوم 21 من كل شهر.

ويتقاضى أصحاب رقم 4 و5 معاشاتهم في 22 من كل شهر، اما أصحاب أخر رقم بريدي 6 و7 فيتقاضون معاشاتهم في 23 من كل شهر، فيما يتقاضى أصحاب رقم 8 و9 معاشاتهم في 24 من كل شهر.

وفيما يخص الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم في 26 من كل شهر ويحوزون على أخر رقم 0 او 1 كاخر رقم في الحساب البريدي الجاري فيتقاضون حساباتهم في 22 من كل شهر.

اما اخر رقم في الحساب البريدي الجاري 2 أو 3 فيتقاضون حساباتهم في 23 من كل شهر.

فيما سيكون تاريخ صب المعاشات لأصحاب أخر رقم 4 و 5 يوم 24 من كل شهر، كما سيتقاضى اصحاب ارقام 6 و7 معاشاتهم يوم 24 من كل شهر.

أما أصحاب أرقام 8 و9 فسيكون تاريخ صب معاشاتهم يوم 26 من كل شهر.

وأكدت مؤسسة بريد الجزائر أن هذا الاجراء جاء في في إطار التكامل الحكومي بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأضاف البيان أن كل من الصندوق الوطني للتقاعد ومؤسسة بريد الجزائر بادرا بإعداد رزنامة جديدة تسمح بتقديم تواريخ صب المعاشات وتوزيعها على عدة أيام بالاعتماد على العدد الأخير من رقم الحساب البريدي الجاري (اقصى اليمين ودون احتساب المفتاح)

كما دعت المؤسسة المتقاعدين و ذوي الحقوق الكرام إلى الإلتزام بهذه الرزنامة و التقيّد باليوم الذي تصب فيه منحهم و معاشاتهم، من أجل سحبها في أحسن الظروف على مستوى المكاتب البريدية.