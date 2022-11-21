بريد الجزائر يذكر: “دفع رسوم التسجيل في امتحانات البيام والباك عبر الانترنت”

إنطلقت اليوم الإثنين، التسجيلات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2023 للمترشحين المتمدرسين والأحرار.

وستستمر هذه التسجيلات إلى غاية يوم الخميس 15 ديسمبر 2022.

وفي السياق ذي صلة، ذكرت مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها، اليوم الإثنين، بإمكانية دفع رسوم التسجيل الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا) بإستخدام البطاقة الذهبية، عبر الانترنيت.

وجاء في البيان:”نذكر زبائننا الكرام أنه يمكن دفع رسوم التسجيل الخاصة بالامتحانات الوطنية (شهادة التعليم المتوسط و شهادة البكالوريا) بإستخدام البطاقة الذهبية، عبر الانترنيت، ودون الحاجة للتنقل إلى مكاتب البريد.”

وذلك طوال فترة التسجيلات، ومن خلال الرابط التالي: https://epay.education.gov.dz